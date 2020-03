Lunigiana



Coronavirus, muore la madre del sindaco di Villafranca

lunedì, 16 marzo 2020, 14:48

di vinicia tesconi

Un altro decesso che avvilisce la Lunigiana: dopo la notizia della morte dell’ex sindaco di Fivizzano, Paolo Grassi, è arrivata quella della scomparsa della madre del sindaco di Villafranca Filippo Bellesi. Entrambi i deceduti erano stati ricoverati in terapia intensiva al Delle Apuane in questi giorni. A dare la notizia della positività al tampone dei propri genitori era stato lo stesso sindaco Bellesi due giorni fa, insieme all’annuncio del suo stato di quarantena obbligatoria. Nel comunicato, apparso sulla sua pagina facebook, Bellesi aveva esternato preoccupazioni soprattutto per le condizioni del padre Giancarlo. Stamani invece ad arrendersi al virus è stata la madre. Da stamani, anche per lui, sono arrivati continui messaggi di cordoglio e di vicinanza non solo dalla Lunigiana ma da tutta la provincia di Massa Carrara.