Donazione di mascherine alla SdS della Lunigiana

sabato, 28 marzo 2020, 18:52

Proseguono i contatti giornalieri, e nell’avanzare della Primavera, continuano le iniziative del Mangia Trekking per contribuire con esempi concreti a dare suggerimenti utili sul come trascorrere il tempo in casa. Evitando di farsi catturare dalla noia e dalla depressione che il virus sembra imporre

venerdì, 27 marzo 2020, 11:20

Le case di riposo per anziani rischiano di diventare luoghi di strage dell’epidemia da coronavirus in tutta Italia. La Lunigiana, che già sta affrontando una diffusione del contagio e della mortalità molto più alta del resto della regione Toscana e che ospita diverse case di riposo, è corsa ai ripari

giovedì, 26 marzo 2020, 20:13

Un abitante ha segnalato la presenza nella fitta boscaglia di un cadavere in avanzato stato di decomposizione, che è stato successivamente identificato dai carabinieri nel 72enne Angelo Mazzeo, la cui scomparsa era stata denunciata la sera del 14 febbraio

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:34

Anche interviste in diretta video e sevizi televisivi durante i telegiornali locali stanno arricchendo di significati e contributi la singolare attività dell’associazione Mangia Trekking, per continuare a praticare Alpinismo Lento da casa, nell’infelice tempo del Coronavirus

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:48

In merito all’attività svolta da infermieri dell’Azienda USL Toscana nord ovest in una RSA della Lunigiana, l’Asl precisa di aver risposto con la consueta disponibilità ed attenzione ad una richiesta avanzata, per una situazione di assoluta emergenza, alla Zona Distretto della Lunigiana dalla direzione della RSA

domenica, 22 marzo 2020, 18:00

Un incendio è in corso a Casola in Lunigiana, nella provincia di Massa-Carrara, in località Luscignano. Brucia una pineta in un crinale in forte pendenza