Lunigiana



Due nuovi contagi a Licciana Nardi: sei positivi in Lunigiana e l’ospedale di Fivizzano ha sospeso l’attività

venerdì, 6 marzo 2020, 17:32

di vinicia tesconi

Uno è stato portato al reparto malattie infettive del Delle Apuane, l’altro è in quarantena sorvegliata e obbligatoria nella sua casa: sono i due casi di persone positive al test del coronavirus registrati oggi nel comune di Licciana Nardi che hanno portato a sei i contagi in Lunigiana in un solo giorno. Dopo i due contagiati all’interno dell’ospedale di Fivizzano, le attività sono state sospese in attesa delle disposizioni di Asl e diverse persone, fra cui sanitari, sono state messe in isolamento per essere stati a contatto con soggetti positivi al virus.