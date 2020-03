Lunigiana



L’alpinismo lento al tempo del Coronavirus

sabato, 14 marzo 2020, 16:50

Il Coronavirus ci ha costretti nelle nostre case, spesso sottoposti a trasmissioni televisive che inducono quantomeno alla depressione, ed a mille notizie, talvolta anche strampalate, che si vanno moltiplicando sul web. Così l’associazione Mangia Trekking, prendendo spunto dalle idee degli associati, Sandra Con, Alessandra Borio, Giorgio Berettieri, Lidia Secco e Mara Giusti, mentre suggerisce a tutti di ascoltare buona musica (che ha riconosciuti effetti benefici sulla salute), lancia una nuova iniziativa denominata semplicemente “ Fare e Conoscere ”. Si tratta di un’attività per illustrare con immagini i lavori possibili per continuare ad esser utili ai territori ed alle comunità che amano camminare nella natura, ed i luoghi visitabili con l’alpinismo lento. Con una sezione dedicata agli esercizi giornalieri consigliati per tenersi in forma tra le mura domestiche. Le immagini saranno quindi distribuite giornalmente sui social.

L’ iniziativa è aperta a tutti. Chi volesse aderire e partecipare potrà contattare Maria al 333 5242613. Un modo per essere informati e continuare a vivere negli ambienti naturali in cui dalle Alpi Apuane, all’Appennino tosco emiliano, e dal Mar Ligure alle Dolomiti, vi è una sensibile presenza dell’associazione.