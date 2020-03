Lunigiana



Lunigiana sotto choc: è morto Paolo Grassi, ex sindaco di Fivizzano, contagiato da Coronavirus

lunedì, 16 marzo 2020, 11:52

di vinicia tesconi

La conferma della positività al tampone fatto dall’ex sindaco di Fivizzano Paolo Grassi è arrivata solo nella mattinata di ieri e, oggi, a sole 24 ore da quell’annuncio è arrivata la notizia del decesso.

La Lunigiana, già vessata da una diffusione del contagio da Covid 19 tra la più alte di tutta la regione, ieri si era stretta in un coro unanime di solidarietà a Grassi e alla sua famiglia.

Proprio la figlia, ieri mattina, sulle pagine facebook de L’Ululato di Aulla, ormai riferimento serio e seguito da tutti i lunigianesi, aveva dato notizia delle condizioni del padre informando, con grande senso civico, di come l’ex sindaco aveva affrontato il manifestarsi della malattia anche per fugare squallide polemiche che erano nate su eventuali contagi trasmessi dal padre.

Secondo il racconto della figlia, Grassi, che aveva 65 anni e nessuna patologia pregressa a parte una forma di tosse allergica con la quale ha convissuto per anni, ha condotto la sua vita normalmente fino a quando ha avvertito i primi sintomi influenzali ed ha deciso in autonomia di isolarsi in casa sua. Purtroppo le condizioni dell’ex sindaco sono peggiorate rapidamente e ieri mattina è stato ricoverato in terapia intensiva al Delle Apuane ma nessuna terapia ha avuto la meglio sull’aggressione violenta del virus e stamani Paolo Grassi si è arreso alla malattia.

La notizia ha lasciato i lunigianesi attoniti e sconvolti. Paolo Grassi era originario di Moncigoli, nel comune di Fivizzano. Era stato tecnico di laboratorio presso l’ospedale del suo comune e da sempre impegnato in politica nel centrosinistra. Dal 2003 al 2013 era stato consigliere provinciale e dal 2009, per due mandati consecutivi era stato eletto sindaco di Fivizzano.

Nel 2015 era stato insignito dell’onoreficenza di Ufficiale della Repubblica per l’impegno e l’abnegazione dimostrata nella sua qualità di sindaco durante l’emergenza dovuta al terremoto del 2013. Non sono ancora state comunicate notizie sul funerale.