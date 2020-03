Lunigiana



Tamponi a operatori e ospiti delle case di riposo e presìdi sanitari adeguati: Italia Viva appoggia la richiesta dei sindaci della Lunigiana

venerdì, 27 marzo 2020, 11:20

Le case di riposo per anziani rischiano di diventare luoghi di strage dell’epidemia da coronavirus in tutta Italia. La Lunigiana, che già sta affrontando una diffusione del contagio e della mortalità molto più alta del resto della regione Toscana e che ospita diverse case di riposo, è corsa ai ripari con una richiesta arrivata da tutti i sindaci dei comuni lunigianesi per mettere le strutture dedicate agli anziani nelle condizioni di maggior sicurezza possibile.

A questa richiesta si è unita la voce del coordinamento provinciale di Italia Viva che ha fatto sapere: “Ci uniamo alle richieste dei sindaci della Lunigiana per quanto riguarda l’ Emergenza Covid-19 nelle residenze sanitarie assistite per anziani. Nelle RSA sono presenti i soggetti più fragili rispetto alla pandemia Covid-19: persone in età avanzata, non autosufficienti spesso con patologie rilevanti. Si devono mettere in atto tutte le procedure per far sì che i pazienti siano in sicurezza e che gli operatori siano nelle condizioni di fare il loro lavoro senza correre rischi. Per questo i tamponi devo essere fatti nel più breve tempo possibile sia al personale, sia ai pazienti. Le stesse residenze, per struttura ed organizzazione, vista la presenza di personale sanitario specializzato (infermieri ed oss), possono rappresentare, se dotate dei presídi sanitari idonei, un primo livello di intervento che possa essere di ausilio alle strutture ospedaliere della provincia. Pertanto è necessario un intervento efficace della Regione nei confronti di queste strutture e dei suoi operatori.”.

Vi. Te.