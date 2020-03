Trovato il cadavere di un anziano

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:34

Anche interviste in diretta video e sevizi televisivi durante i telegiornali locali stanno arricchendo di significati e contributi la singolare attività dell’associazione Mangia Trekking, per continuare a praticare Alpinismo Lento da casa, nell’infelice tempo del Coronavirus

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:48

In merito all’attività svolta da infermieri dell’Azienda USL Toscana nord ovest in una RSA della Lunigiana, l’Asl precisa di aver risposto con la consueta disponibilità ed attenzione ad una richiesta avanzata, per una situazione di assoluta emergenza, alla Zona Distretto della Lunigiana dalla direzione della RSA

domenica, 22 marzo 2020, 18:00

Un incendio è in corso a Casola in Lunigiana, nella provincia di Massa-Carrara, in località Luscignano. Brucia una pineta in un crinale in forte pendenza

domenica, 22 marzo 2020, 17:03

Alpinismo Lento per stare in casa. Sembra un ossimoro, ma invece si dimostra ogni giorno che passa, sempre più, un’attività positiva

venerdì, 20 marzo 2020, 19:02

L’Azienda USL Toscana nord ovest interviene per chiarire il percorso del 118 di presa in carico del paziente e tranquillizzare il Sindaco di Fivizzano relativamente alla funzionalità dei servizi di emergenza e urgenza

venerdì, 20 marzo 2020, 14:53

I carabinieri forestali denunciano due persone che con abbruciamenti imprudenti hanno causato incendi boschivi anche per la violazione al divieto di uscire di casa