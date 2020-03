Lunigiana



Va a dare da mangiare al gregge di capre, ma resta 'intrappolato' dal torrente in piena

martedì, 3 marzo 2020, 00:18

Questa sera i tecnici della stazione di Massa del soccorso alpino e speleologico toscano hanno tratto in salvo un ragazzo rimasto bloccato dall’improvviso ingrossamento di un torrente in località Resceto.

L’uomo, originario del posto, si era recato presso delle stalle per dare da mangiare al proprio gregge di capre. L’improvvisa piena del torrente in prossimità della partenza del Canale dei Piastriccioni non gli ha permesso di rientrare in sicurezza, isolandolo sulla sponda opposta.

La squadra dei soccorritori di Massa si è dunque attivata e ha provveduto a trarlo in salvo andando ad operare direttamente nel torrente.