Appello dei Giovani Democratici Lunigiana ai sindaci: "Attivare un piano serio d’investimenti nelle infrastrutture"

giovedì, 9 aprile 2020, 16:05

I Giovani Democratici della Lunigiana, per voce del segretario Andrea Ambrosi, vogliono lanciare un appello ai sindaci dopo il crollo del ponte di Albiano Magra:

"Ieri i paesi di Albiano e Caprigliola si sono trovati davanti a una scena che ha dell’incredibile: il ponte che tutte le mattine percorrevano per andare ad Aulla oppure a Santo Stefano è crollato in pezzi sotto i loro occhi.

La paura che tragicamente abbiamo conosciuto con il disastro del ponte Morandi a Genova si è ripresentata, così come la paura che le nostre infrastrutture non siano sicure e per vera fortuna, questa volta, non ci sono vittime, ma se fosse capitato in un qualsiasi giorno fuori dalla quarantena staremmo facendo un bilancio molto più triste.

Il comune di Aulla, nella persona del sindaco Roberto Valettini, aveva più volte chiesto ad ANAS di verificare la stabilità del ponte per tutelare la sicurezza dei cittadini e ANAS ha sempre garantito che il ponte era stabile e che le preoccupazioni del Sindaco e della cittadinanza erano infondate.

Sulla questione indagherà la magistratura e non è nostro compito cercare i colpevoli che speriamo paghino per quella che si prospettava come una tragedia annunciata, noi come Giovani Democratici Lunigiana vogliamo fare un appello alle amministrazioni del territorio per sollecitare ulteriori controlli ai nostri viadotti, soprattutto con una metodologia che ne garantisca la sicurezza.

Non possiamo tollerare quanto successo, ci vuole massima chiarezza.

Bisogna attivare un piano serio d’investimenti nelle infrastrutture del nostro territorio per una riqualificazione delle strutture a rischio.

Non ci deve essere bisogno di un disastro per capire quanto sia importante la manutenzione e di conseguenza la sicurezza".