Lunigiana



Bugliani sul crollo del ponte di Albiano: “Necessario agire con celerità”

giovedì, 9 aprile 2020, 15:36

Appena ricevuta la notizia del crollo del ponte di Albiano Magra, il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani, si è recato sul posto del disastro per verificare in prima persona la situazione assieme ad altri rappresentanti istituzionali.



“Adesso è il momento dell’emergenza - ha detto Bugliani - e serve la collaborazione di tutti. Il nostro sistema di infrastrutture da troppi anni deve essere messo in sicurezza e questo implica la messa a disposizione di importanti risorse. Sono d’accordo con il Presidente della Regione quando dice che il Governo deve attribuire poteri speciali a tutte le istituzioni pubbliche per far partire dovunque i lavori già programmati e finanziati. Ora chi di dovere deve impegnarsi a trovare le risorse per intervenire con celerità. È il momento di agire e di mettere in movimento tutte le istituzioni pubbliche, che hanno gli strumenti per poterlo fare in tempi rapidi e in sicurezza”.