Lunigiana



Case come montagne: al tempo del Coronavirus l’alpinismo lento non si ferma

giovedì, 30 aprile 2020, 14:02

Siamo entrati nella “fase due” della pandemia Covid -19. Si sono aperte le porte delle case, ed è possibile per tutti tornare negli spazi verdi, e nei parchi. Così l’associazione Mangia Trekking conclude le attività dell’ Alpinismo Lento in casa, e si sposta all’aperto, dove alcuni suoi sportivi hanno messo a punto un programma dolce, anche per coloro che sono rimasti inattivi per lungo tempo, e desiderano gradualmente riprendere le attività di cammino. Quale resoconto finale del progetto “Alpinismo Lento al tempo del Coronavirus” sviluppato dall’associazione, in collaborazione con cinque Enti Parco di tre Regioni ( Appennino Tosco Emiliano, Cinque Terre, Porto Venere, Montemarcello Magra Vara ed Alpi Apuane ) e due aziende italiane, di Lombardia e Veneto, leader nei settori dell’alpinismo e dell’escursionismo, è interessante rilevare come siano state soprattutto le scale delle case e dei palazzi, le vere protagoniste sportive di questo periodo. Infatti tante persone dalle Dolomiti al mar Ligure seguendo gli esempi di Alessandra, Mariangela, Sandra, Maria e Lidia, si sono affidati alla pratica del salire e scendere le scale per restare in forma. In particolare, da rilevare, che due alpinisti, Mara e Giuliano, ogni giorno per 42 giorni, in media hanno salito circa 2461 scalini. Raggiungendo una quota giornaliera media di 419 mt. e consolidando, nel tempo del coronavirus “io resto in casa” , il raddoppio della cima più alta del mondo.

L’associazione Mangia Trekking, ringrazia coloro che hanno partecipato attivamente alle tante iniziative, e gli organi d’informazione che in modo lungimirante hanno contribuito a svolgere un fondamentale servizio a favore del “restare in casa” in modo sano e consapevole. Per avere notizie circa le prossime attività di alpinismo lento all’aperto è possibile visionare il sito (www.mangiatrekking.it) e/o contattare 3335242613 (Maria).