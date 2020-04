Lunigiana



Ceccarelli: "Subito un ponte sostitutivo per collegare le due rive del fiume Magra"

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:56

di lorenzo vannucci

"Stiamo lavorando incessantemente, così come abbiamo fatto fin dagli istanti successivi al crollo per soccorrere coloro che fossero rimasti coinvolti ". Lo ha detto l'assessore regionale con delega alle infrastrutture e ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli nel corso della comunicazione da lui effettuata nello svolgimento del consiglio regionale odierno, a proposito del crollo del ponte sul fiume Magra, lungo la ex strada provinciale 70, ora strada statale 330, tra i comuni di Aulla e La Spezia,un ulteriore consiglio avvenuto in diretta streaming, per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Ceccarelli ha proseguito il proprio intervento sottolineando come "Ci siamo attivati per garantire i servizi essemziali a quella parte della popolazione coinvolta dal crollo, garantire cioè che, nonostante il crollo, fossero erogate luce, gas e acqua alla popolazione interessata dal fatto". Ceccarelli ha spiegato come sia stato fatto un sopralluogo sul posto, così da poter verificare quale fosse la situazione del ripristino dei servizi essenziali.

"Anas - ha spiegato Ceccarelli - ha comunicato che la costruzione del ponte avvenne nei primi anni del '900, e che nel 1949 avvennero alcun iinterventi di rafforzamento a causa di eventi bellici. Anas ha fatto presente che dopo l'effettuazione delle attività ispettive non fosse risultata una specifica difficoltà statica dell'opera in questione. Nel corso del 2019 il comune di Aulla aveva segnalato la presenza di alcune lesioni dalla parte del ponte tendente alla Liguria. Anas ha fatto sopralluoghi ma, a loro dire, non sono emersi problemi di natura statica, nemmeno dopo l'alluvione del dicembre 2019"

"Si intende - ha spiegato Ceccarelli - realizzare il più velocemente possibile un ponte provvisorio sostitutivo che vada a collegare le due rive del fiume Magra. Abbiamo già avuto interlocuzioni con Anas stessa ma anche con varie società, che si sono offerte volontarie per sovrintendere ai lavori. Per ciò che riguarda questo punto aspettiamo le decisioni del ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, nella persona della ministro Paola De Micheli, visto che sembra che si voglia procedere alla nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione". Ceccarelli ha inoltre annunciato che sono stati avviati processi di valutazione del danno economico sull'aera interessata, e sono allo studio eventuali provvedimenti da adottare.