Consegna di mascherine e pacchi alimentari: il grande impegno del Soccorso alpino della Toscana Carrara e Lunigiana

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 11 aprile 2020, 14:40

Anche tanti giovani e studenti entrano nel progetto di Alpinismo Lento al tempo del Coronavirus. Infatti con la didattica a distanza sono continuate le attività sportivo-culturali che erano state avviate nei mesi scorsi nei territori dei Parchi Naturali

venerdì, 10 aprile 2020, 16:43

Si intensificano anche nell'area Parco le attività per verificare il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus

venerdì, 10 aprile 2020, 16:10

Un messaggio unico per tutti i coordinamenti apuani di Italia Viva che hanno voluto esprimere solidarietà alla popolazione colpita dal crollo del ponte di Albiano Magra ma anche indicazioni utili per risolvere al più presto i disagi causati dall’evento

giovedì, 9 aprile 2020, 16:05

I Giovani Democratici della Lunigiana, per voce del segretario Andrea Ambrosi, vogliono lanciare un appello ai sindaci dopo il crollo del ponte di Albiano Magra

giovedì, 9 aprile 2020, 15:55

Il presidente del Consiglio regionale, che ieri è rimasto fino a sera nel territorio di Aulla, precisa: "Per la Lunigiana è banco di prova dell'efficenza e dell'attenzione delle istituzioni per quest'area strategica per la Toscana"

giovedì, 9 aprile 2020, 15:38

Federico Fornaro e Luca Pastorino, deputati di “Liberi e Uguali”, hanno presentato un’interrogazione al ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli in merito al crollo del ponte sul fiume magra mercoledì 8 aprile, chiedendo la predisposizione di “un piano straordinario di controllo e messa in sicurezza delle infrastrutture del...