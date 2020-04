Lunigiana



Coronavirus, l'alpinismo lento continua con la didattica a distanza

sabato, 11 aprile 2020, 14:40

Anche tanti giovani e studenti entrano nel progetto di Alpinismo Lento al tempo del Coronavirus. Infatti con la didattica a distanza sono continuate le attività sportivo-culturali che erano state avviate nei mesi scorsi nei territori dei Parchi Naturali. Attività sportive in casa per lo sviluppo della capacità aerobica, della potenza muscolare, di ginnastica dolce e di allungamento. E dal mar Ligure al Veneto, e fino alle Alpi Apuane, iniziative per far conoscere e promuovere alcune peculiarità dei luoghi.



In questo periodo di “strana” Pasqua, un esempio interessante giunge proprio da alcuni giovani, i quali sui social sono andati ad approfondire la viticoltura italiana tra le risorse culturali dei territori. Infatti prendendo spunto da un’attività svolta nei mesi scorsi con Mangia Trekking nelle Cinque Terre, è stata portata l’attenzione sulla produzione del rinomato vino sciacchetrà. Dove visite didattiche alla cantina ed ai vigneti di “Terra di Bargon” consentono di conoscere attraverso immagini storiche, ed una sapiente illustrazione, come furono costruiti i circa settemila chilometri di muretti a secco e come successivamente si realizzarono i vigneti. Come viene ancora oggi, prodotto con il medesimo metodo di un tempo, il celebre e ricercato sciacchetrà. Nell’ambito del progetto dell’associazione, sono intervenuti anche dal Veneto, prima da Volpago del Montello, dove alcuni associati hanno proposto come valorizzazione territoriale, il Venegazzù, un vino rosso ottenuto dal taglio di uve ed affinato in botti di Rovere, mentre altri amici, da San Biagio di Callalta hanno invece evidenziato il valore del Manzoni Bianco con i suoi profumi floreali. Quindi dalle province di Parma e Reggio Emilia, alcuni associati hanno promosso all’opposto, il frizzante Lambrusco. Infine ad arricchire i contenuti dell’iniziativa è intervenuto anche il giovane sommelier ed associato Federico Gherardi, il quale ha promosso le sue Alpi Apuane, tra le province di Massa e Carrara e Lucca, attraverso tre vini locali. Il Syrah “La Costa” di Ripa di Versilia un rosso con i sui profumi fini ed intensi, e dal bouquet aromatico.



Il Vermentino “Perle e Nuvole” un bianco delle Terre Apuane particolarmente adatto ai periodi primaverili ed estivi. Ed infine a valorizzazione dei luoghi dell’Alta Versilia ha proposto il Negreto di Palatina un insieme di uve, sia di vitigni autoctoni della zona Versiliese ( Massaretta e Vermentino Nero) che di vitigni internazionali (Merlot e Syrah). Un vino strutturato ed intenso con note odorose, balsamiche e leggermente speziate.Così, sostenuto dagli Enti Parco di una vasta area (Appennino Tosco Emiliano, Cinque Terre, Porto Venere, Montemarcello Magra Vara ed Alpi Apuane) il progetto del Mangia Trekking, procede confermandosi un valido “antidoto” al Covid - 19 sia dal punto di vista fisico che conoscitivo dei territori.