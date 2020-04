Lunigiana



Covid-19, l’alpinismo lento si sviluppa in casa e pensa all’ambiente

giovedì, 16 aprile 2020, 13:43

A fronte di quanto alcuni studi scientifici sembrano far emergere in merito alla diffusione del coronavirus, alle tante attività sportivo-culturali per stare in casa, promosse da Mangia Trekking, si aggiungono, in questi giorni, tanti contributi relativi alla tutela dell’ambiente.



Così in piena sintonia con alcune finalità stesse degli Enti Parco ( Appennino Tosco Emiliano, Cinque Terre, Porto Venere, Montemarcello Magra Vara ed Alpi Apuane ) che sostengono l’iniziativa, l’associazione dell’Alpinismo Lento, evidenzia come associati di molte parti italiane, dalle località della montagna e del mare, portino l’attenzione sui prodotti fai da te, non inquinanti e rispettosi dell’ambiente. Come indicano Lidia, Maria e Sandra dal Cadore, sono questi, “metodi” antichi e naturali, che possono essere realizzati ancor oggi, facilmente in casa. Tra i più richiamati vi sono i detersivi e i detergenti. Tanti “alpinisti lenti”, osservano che quelli usati comunemente sono spesso inquinanti e nocivi per l'ambiente e per le persone.



Propongono di sostituirli con prodotti semplici, ecologici e facilmente realizzabili . Viene indicato che alcuni di questi prodotti hanno come ingredienti principali l'aceto e il bicarbonato, i quali hanno anche proprietà disinfettanti. L'aceto per esempio, opportunamente diluito (al 10% con acqua distillata) è un ottimo decalcificante e sgrassante utile per la pulizia quotidiana di fornelli, lavandini, sanitari, e vetri. L’aceto bianco unito ad alcune gocce di oli essenziali profumati (agrumi, lavanda, ecc.) risulta utile in lavatrice, al posto dell'ammorbidente ( che è tossico per la pelle ). Altri propongono l’uso dell’ aceto di mele, che ha molte proprietà benefiche per il corpo umano. Il bicarbonato, inoltre disinfetta ed elimina sostanze nocive da frutta e verdura, può essere usato come sbiancante in lavatrice, e come crema detergente (unito ad acqua ossigenata) è un ottimo sostitutivo dei detersivi per la pulizia dei sanitari. Inoltre dalla Toscana alla Liguria, tante “alpiniste lente”, in accordo con Gabriella dall’Emilia, osservano che i prodotti per la pelle, acquistati solitamente, contengono tanti ingredienti chimici e nocivi. Quindi propongono prodotti fatti in casa eco-biologici.



Come gli oleoliti che hanno proprietà benefiche e/o curative, preparati mettendo in infusione olio di oliva, di riso o di girasole con fiori freschi facilmente reperibili in primavera (es. margherite , fiori di lavanda, o arnica). Così mentre l’alpinista Monica, per importante dovere professionale, evidenzia la necessità del rispetto delle regole in ambiente, per arginare l’emergenza sanitaria, e tornare presto a camminare insieme, l’amica Gabriella dalla sua terra emiliana, propone anche uno squisito piatto per tutti, anolini o cappelletti (stracotto di manzo, parmigiano reggiano e uova). Prosegue in tal senso l’iniziativa per tutti del Mangia Trekking, con lo spirito di continuare a sviluppare lo sport dell’alpinismo lento, e vivere negli ambienti naturali in cui dalle Alpi Apuane, all’Appennino tosco emiliano, e dal Mar Ligure alle Dolomiti, vi è una sensibile presenza dell’associazione.