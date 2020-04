Donazione di mascherine, saturimetri, guanti e calzari alla SdS della Lunigiana

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 17 aprile 2020, 12:47

"Adesso ci sono due priorità: liberare l'alveo del fiume per salvaguardare il territorio da possibili eventi calamitosi che potrebbero verificarsi in seguito alle abbondanti precipitazioni a cui la zona è spesso soggetta e nominare un commissario con pieni poteri per ricostruire il ponte al più presto evitando lungaggini burocratiche"

giovedì, 16 aprile 2020, 13:59

E' il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Nicola Biglioli, a sferrare l'attacco nei confronti dell'azienda sanitaria

giovedì, 16 aprile 2020, 13:43

A fronte di quanto alcuni studi scientifici sembrano far emergere in merito alla diffusione del coronavirus, alle tante attività sportivo-culturali per stare in casa, promosse da Mangia Trekking, si aggiungono, in questi giorni, tanti contributi relativi alla tutela dell’ambiente

mercoledì, 15 aprile 2020, 15:56

Lo ha detto l'assessore regionale con delega alle infrastrutture e ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli nel corso della comunicazione da lui effettuata nello svolgimento del consiglio regionale odierno

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:01

Dal lupo ai cervi, dai mufloni alle piccole e grandi fioriture endemiche e non solo, la vita nel Parco delle Apuane va avanti: sulla pagina FB del Parco ogni settimana immagini e video della flora e della fauna che abitano l'area protetta

martedì, 14 aprile 2020, 18:16

Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che stamani ha incontrato in Palazzo Strozzi Sacrati una delegazione di Anas