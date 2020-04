Lunigiana



Ferri (FI): "Ancora ritardi sui test agli operatori sanitari e sui percorsi in sicurezza per l'accoglienza dei pazienti"

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:12

I tamponi e i test sierologici sul personale sanitario non sono ancora stati fatti, nonostante il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, avesse annunciato che sarebbe stato fatto ad ogni singolo operatore in tempi più che brevi. Ad intervenire sul fatto è il coordinatore di Forza Italia della Lunigiana Jacopo Ferri, che sottolinea soprattutto la carenza degli interventi per i presidi lunigianesi, area della Toscana tra le più colpite dal Covid-19.

"Ci risulta anche che da qualche parte si sia in effetti a suo tempo cominciato – ha dichiarato Ferri - Ci risulta perfino che proprio in questi giorni si sarebbe comunque provveduto anche in alcune realtà della nostra Provincia. Eppure, fino ad ora, negli Ospedali di Pontremoli e Fivizzano nessun operatore (medico, infermiere, Oss, Osa o barelliere che sia) ha avuto ancora la possibilità di sottoporvisi".

Ferri sostiene fermamente che la scelta di "saltare" proprio i presidi della Lunigiaa, almeno per adesso, rispetto al proclama presidenziale, sia stata una scelta molto ben ponderata.

"Poco importa agli occhi di un'Asl, se nel frattempo si infetteranno magari un po' di più gli operatori stessi o un po' di gente comune che si affacci in Ospedale!" - denuncia Ferri.

La speranza del coordinatore di Forza Italia, è comunque che già domani si proceda per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori di Pontremoli e Fivizzano, esattamente come per tutti gli altri operatori di presidi sanitari, ad effettuare tutte le verifiche del caso. Attese davvero per troppo tempo.

"Tutti gli ospedali (anche quelli classificati oggi no-covid a maggior ragione se, come i nostri, già teatro di casi di positività) devono avere la possibilità di gestire in piena sicurezza l'arrivo di pazienti potenzialmente covid e di avviarli verso i necessari percorsi. - continua Ferri - Oggi non è ancora così: né a Pontremoli né a Fivizzano, sia per organizzazione di spazi, che per previsione di percorsi, che per dotazioni di materiale adeguato da garantire agli operatori".