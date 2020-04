Lunigiana



I carabinieri recapitano le mascherine alle persone in difficoltà

lunedì, 27 aprile 2020, 11:39

Da alcuni giorni, nella Regione Toscana, è stato imposto l’obbligo di utilizzare la mascherina protettiva per il contenimento del contagio da Covid-19 per qualsiasi persona che si sposti dalla propria abitazione, motivo per il quale anche l’amministrazione comunale di Zeri, piccolo centro montano della provincia apuana che conta appena 1.000 abitanti, ha provveduto a consegnare a tutti i cittadini i nuovi dispositivi di protezione individuale.



Anche in questa circostanza, i carabinieri della locale stazione hanno garantito un prezioso supporto al personale del piccolo comune impegnato nella consegna delle mascherine, occupandosi di recapitare le mascherine di protezione presso le abitazioni ubicate in località particolarmente isolate, ove risiedono persone anziane che difficilmente avrebbero potuto raggiungere gli uffici comunali per procurarsi i dispositivi. I militari della locale caserma, ancora una volta hanno dimostrato di conoscere minuziosamente il proprio territorio e le difficoltà della popolazione che vi abita.

Sono stati gli stessi anziani a manifestare il loro profondo apprezzamento per l’operato dei carabinieri, che con la loro consueta sensibilità hanno offerto un momento di conforto a chi sta vivendo un periodo di particolare difficoltà e solitudine, portando la vicinanza delle istituzioni anche nei punti più isolati del territorio lunigiano.