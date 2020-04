Lunigiana



Lunigiana zero contagi: ma il dato è dovuto solo alla mancanza di reagenti per fare i tamponi

sabato, 4 aprile 2020, 18:00

di vinicia tesconi

Il dato di ieri pomeriggio: zero contagi in Lunigiana è apparso come uno sprazzo inaspettato di luce all’interno del tunnel dell’emergenza coronavirus che, proprio nello spicchio più settentrionale della Toscana, sembrerebbe essere più lungo e buio che nel resto della regione. Dall’inizio dell’epidemia, infatti, la Lunigiana, col suo quotidiano bollettino di guerra di contagi e decessi, ha assunto i connotati di un piccolo focolaio ed è stata definita e studiata come un “ caso” atipico e a sé stante. La media, per settimane, si è aggirata intorno ai quindici contagi giornalieri per cui lo zero di ieri è, ovviamente, saltato agli occhi di tutti come una piacevole sorpresa, che, purtroppo, è stata di breve durata. Già nella serata di ieri, sulla pagina facebook L’ululato di Aulla – un vero e proprio punto di riferimento per l’ attendibilità delle informazioni divulgate- è comparsa la notizia che il dato era dovuto unicamente al fatto che i tamponi raccolti negli ultimi due giorni non erano ancora stati analizzati per la mancanza di reagenti necessari al procedimento. A confermare la corretta interpretazione del dato è stato, poi, anche il sindaco di Aulla Roberto Valettini nel suo comunicato giornaliero sulla situazione dei contagi. Da stasera il bollettino sui contagiati dovrebbe tornare effettivo con i responsi reali dei test raccolti in questi giorni.