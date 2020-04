Lunigiana



“Nessuna anomalia né difetti da richiedere provvedimenti d’emergenza”: così Anas S.p.a. garantì che il ponte di Albiano era sicuro

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:59

di vinicia tesconi

Per i tecnici di Anas S.p.a. chiamati a controllare la netta spaccatura che si era verificata trasversalmente al ponte di Albiano Magra all’inizio di novembre del 2019, si era trattato di una semplice “crepa” che avevano provveduto a sanare inserendo conglomerato a freddo.



La frattura era stata causata dalle abbondanti piogge registrate in quei giorni, e, secondo gli esperti, non aveva intaccato la struttura del ponte ma solo il manto stradale che con un po’ di asfalto era stato rapidamente reso di nuovo praticabile. Il ponte di Albiano, infatti, venne rapidamente riaperto al transito , sempre molto intenso, di autoveicoli. I dubbi dei cittadini, invece, furono più difficili da asfaltare e su molte pagine facebook, prima fra tutte L’ululato di Aulla, la più accreditata e seguita per il servizio di informazione che svolge per tutta la Lunigiana, in tanti continuarono a manifestare le proprie perplessità tanto da sollecitare la risposta di Anas S.p.a. che abbiamo riportato. Significativo è il passaggio: “ Nella giornata di ieri Anas ha provveduto ad eseguire ispezione del ponte di Albiano Magra non riscontrando anomalie e ddifetti tali da intraprendere provvedimenti emergenziali. Il ponte di Albiano Magra è costantemente attenzionato dai nostri tecnici della struttura territoriale #Anas Toscana.”. A confermare le parole di Anas, anche la pagina facebook del Comune di Aulla il 3 novembre pubblicò: “ I tecnici Anas intervenuti per svolgere il sopralluogo, alla presenza dell’assessore Mariotti e della Polizia di Stato, hanno accertato che non sussistono condizioni di pericolosità per il ponte. Il transito dei veicoli, pertanto, non subirà limitazioni.”. Dopo cinque mesi da queste rassicurazioni e dopo più di un mese in cui il traffico sul ponte si è ampiamente ridotto a causa delle restrizioni imposte dal governo come misure di contrasto all’epidemia di coronavirus, il ponte di Albiano è crollato. Non si può neppure invocare l’azione determinante del maltempo perché da ormai una decina di giorni su tutta la provincia di Massa Carrara splende il sole e tantomeno si può attribuire l’innesco del crollo al peso dei mezzi in transito perché, per fortuna, c’erano solo due furgoni.

Il ponte di Albiano venne costruito nel 1906 su progetto dell’ingegner Attilio Muggia. Era una struttura a tre arcate in cemento armato e resistette fino al 1949 quando il Ministero dei Lavori Pubblici decise di ricostruirlo seguendo i criteri della moderna tecnologia dell’epoca pur mantendolo il più fedele possibile alla sua forma originale. La gara di appalto venne vinta dall’impresa Ferrari che aveva già costruito il ponte quarant’anni prima. Il progetto, invece, fu realizzato da Arrigo Carè, Giorgio Giannelli e Giulio Ceradini che puntarono a snellire le sezioni resistenti adeguandole ai maggiori carichi richiesti e, grazie all’uso della centina di tubi, riuscirono a completarlo in meno di un anno. Lo scorso anno ha quindi toccato i 70 anni gli ultimi dei quali caratterizzati da molte polemiche sul suo stato di sicurezza.