Lunigiana



Ponte Albiano, Giani e Bugliani: “Il commissario dovrà essere toscano. Fare presto e bene"

lunedì, 20 aprile 2020, 16:59

"La ricostruzione dov'era e com'era del Ponte fra Albiano e Caprigliola, è priorità assoluta per il rilancio delle infrastrutture in Toscana e in Italia. Abbiamo letto le dichiarazioni del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che chiede, per la nomina del Commissario che dovrà gestire la ricostruzione del Ponte fra Albiano e Caprigliola, l'individuazione di una personalità della Regione Liguria. Il tutto ci appare inopportuno, in considerazione del fatto che il ponte è collocato interamente nel territorio della Toscana e che la genesi della sua costruzione, cominciata all'inizio del secolo con l'inaugurazione nel 1908, è proprio quella di un collegamento diretto fra le frazioni di Albiano e di Caprigliola che, fino a poco tempo prima, erano stati municipio autonomo e che vedevano costruire il ponte proprio nel momento in cui la località entrava a far parte del comune di Aulla. Il Commissario dunque non può che essere una figura istituzionale espressa dalla Toscana e auspichiamno che si proceda in tempi brevi, come in tempi brevi la Toscana vuol vedere ricostruito un ponte che sarà il simbolo della ripresa infrastrutturale dopo l'emergenza causata dal Coronavirus che stiamo tutti vivendo". Così il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani è intervenuto stamani, insieme al consigliere Giacomo Bugliani, sulla questione del ponte in vista anche dell'incontro previsto per oggi fra la Ministra Paola De Micheli e il PD di Massa Carrara.



"Il ponte sul Magra- sottolinea il presidente Giani- che da Albiano a Caprigliola da più di un secolo rappresenta un collegamento importante per il territorio, deve essere ricostruito in tempi brevi. E', come anche ha ben confermato Rossi dopo il collasso, un'infrastruttura che quel territorio vive come fondamentale e necessaria".



"La ricostruzione del Ponte- concludono Giani e Bugliani- dovrà accompagnarsi anche alla realizzazione del progetto della rotonda sul versante di Caprigliola, in prossimità dell'ex stazione ferroviaria, il cui progetto è pronto e di cui da tempo si aspetta la realizzazione, opera fondamentale per lo snellimento dei flussi di traffico della zona".