Lunigiana



Ponte di Albiano Magra, Ceccardi (Lega): "La priorità è liberare l'alveo del fiume prima dell'arrivo delle piene e ricostruire il ponte al più presto evitando la burocrazia"

venerdì, 17 aprile 2020, 12:47

"Adesso ci sono due priorità: liberare l'alveo del fiume per salvaguardare il territorio da possibili eventi calamitosi che potrebbero verificarsi in seguito alle abbondanti precipitazioni a cui la zona è spesso soggetta e nominare un commissario con pieni poteri per ricostruire il ponte al più presto evitando lungaggini burocratiche. Il territorio chiede certezze e risposte, come confermato dal primo cittadino di Aulla, Roberto Valettini, che ho incontrato in Comune prima del sopralluogo al ponte di Albiano Magra": lo scrive in una nota l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, in visita questo pomeriggio sul luogo del disastro inseme ad una delegazione di parlamentari del Carroccio, composta dai deputati Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture Lega, e Sara Foscolo, dalla senatrice Stefania Pucciarelli ed alla capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Elisa Montemagni.

"Sul tavolo ci sono molte ed interessanti proposte -prosegue Ceccardi- che possono rilanciare la qualità delle infrastrutture del territorio in una ottica comprensoriale e vincente. Tutto questo deve essere fatto con capacità di collaborazione e sintesi a tutti i livelli istituzionali e soprattutto con grande rapidità. Una nuova struttura può essere costruita dai sei ai nove mesi. Non ci devono essere divisioni di schieramento o di colore politico, non ci interessa il nome di chi sarà il commissario indicato dal ministro De Micheli. Vogliamo solamente che questo abbia pieni poteri per risolvere al più presto la situazione portando risposte e soluzioni agli abitanti. Il territorio è morfologicamente complesso, e questo asse infrastrutturale è uno snodo fondamentale per tutta la Lunigiana che deve essere non solo ripristinato ma anzi implementato".