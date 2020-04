Ponte sul Magra, Anas avvia commissione di indagine

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 8 aprile 2020, 17:12

Stato di emergenza nazionale, per la strategicità dell'infrastruttura, e norme acceleratorie per una rapida ricostruzione dell'opera. Sono queste le principali richieste avanzate dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:59

Per i tecnici di Anas S.p.a. chiamati a controllare la netta spaccatura che si era verificata trasversalmente al ponte di Albiano Magra all’inizio di novembre del 2019, si era trattato di una semplice “crepa” che avevano provveduto a sanare inserendo conglomerato a freddo

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:30

Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli, al via la prima edizione. Il concorso è organizzato dal Comune di Fivizzano e dalla Pro Loco locale. Mille euro in palio per il 1° classificato. Iscrizioni aperte fino al 15 maggio

mercoledì, 8 aprile 2020, 11:19

La grossa crepa che si era aperta sul ponte di Albiano Magra lo scorso novembre era stata, probabilmente, il campanello d'allarme. Stamani verso le 10 il ponte di Albiano è crollato sul sottostante fiume Magra. Gli interventi dei politici. Video

lunedì, 6 aprile 2020, 20:03

Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 17.45, in località Piano di Fornoli a Villafranca in Lunigiana. Un uomo di 79 anni era di poco uscito dalla sua proprietà quando si è ribaltato con il trattore che lo ha schiacciato. Per lui non c'è stato niente da fare

sabato, 4 aprile 2020, 18:00

Il dato di ieri pomeriggio: zero contagi in Lunigiana è apparso come uno sprazzo inaspettato di luce all’interno del tunnel dell’emergenza coronavirus che, proprio nello spicchio più settentrionale della Toscana, sembrerebbe essere più lungo e buio che nel resto della regione