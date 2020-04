Lunigiana



Ponte sul Magra, Fornaro e Pastorino (LEU) presentano un’interrogazione parlamentare

giovedì, 9 aprile 2020, 15:38

Federico Fornaro e Luca Pastorino, deputati di “Liberi e Uguali”, hanno presentato un’interrogazione al ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli in merito al crollo del ponte sul fiume magra mercoledì 8 aprile, chiedendo la predisposizione di “un piano straordinario di controllo e messa in sicurezza delle infrastrutture del territorio”.

“Intorno alle 10:20 di mercoledì 8 aprile – scrivono - è crollato il ponte sul fiume Magra, che collegava Santo Stefano Magra (in provincia di La Spezia) con Albiano (in provincia di Massa Carrara). Nel crollo sono rimasti coinvolti due furgoni e uno dei due conducenti è rimasto ferito.” “Quanto accaduto – continuano- evidenzia l’urgenza di attuare un piano straordinario di verifica e di manutenzione alle infrastrutture del nostro paese.”

“Già nell’agosto del 2019 - precisano - il comune di Aulla e la provincia di Massa Carrara avevano segnalato criticità all’Anas che precisava che il viadotto Albiano, già sorvegliato dal personale Anas, non presentava criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica e che non erano giustificati provvedimenti emergenziali.”

“Successivamente – continuano - il ponte era finito sotto osservazione lo scorso novembre per una crepa che si era formata sull'asfalto a seguito di una forte ondata di maltempo che si abbattè in gran parte della Lunigiana. Gli esperti intervenuti spiegarono tuttavia che la situazione era sotto controllo, così come la stabilità dell'infrastruttura. Ci furono anche rilievi dei tecnici dell'Anas, ma tutti gli esperti chiamati esclusero qualsiasi situazione di pericolosità, e dopo un intervento di riparazione fu dato il via libera alla circolazione.”

In conclusione chiedono che: “tenuto conto delle limitazioni alla mobilità degli italiani stabilite dal governo a causa dell’emergenza sanitaria in atto, questo potrebbe essere un buon periodo per effettuare un monitoraggio attento e puntuale di ponti e strade, a partire dalle segnalazioni già pervenute alle autorità competenti” e domandano: ” quali iniziative intenda assumere o abbia assunto per accertare al più presto le responsabilità di quanto accaduto e quali azioni intenda mettere in campo, di concerto con gli enti interessati, per evitare che avvengano eventi come quello descritto in premessa” e “se non ritenga necessario predisporre, di concerto con le amministrazioni locali, un piano straordinario di controllo e di messa in sicurezza delle infrastrutture del nostro territorio nazionale e, in particolare, dei territori fortemente colpiti da eventi alluvionali.