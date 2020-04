Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:59

Per i tecnici di Anas S.p.a. chiamati a controllare la netta spaccatura che si era verificata trasversalmente al ponte di Albiano Magra all’inizio di novembre del 2019, si era trattato di una semplice “crepa” che avevano provveduto a sanare inserendo conglomerato a freddo

mercoledì, 8 aprile 2020, 11:19

La grossa crepa che si era aperta sul ponte di Albiano Magra lo scorso novembre era stata, probabilmente, il campanello d'allarme. Stamani verso le 10 il ponte di Albiano è crollato sul sottostante fiume Magra. Gli interventi dei politici. Video

lunedì, 6 aprile 2020, 20:03

Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 17.45, in località Piano di Fornoli a Villafranca in Lunigiana. Un uomo di 79 anni era di poco uscito dalla sua proprietà quando si è ribaltato con il trattore che lo ha schiacciato. Per lui non c'è stato niente da fare

sabato, 4 aprile 2020, 18:00

Il dato di ieri pomeriggio: zero contagi in Lunigiana è apparso come uno sprazzo inaspettato di luce all’interno del tunnel dell’emergenza coronavirus che, proprio nello spicchio più settentrionale della Toscana, sembrerebbe essere più lungo e buio che nel resto della regione

sabato, 4 aprile 2020, 13:02

Presidiano il territorio, supportano i volontari della Protezione Civile, raggiungono le frazioni più isolate per regalare un sorriso agli anziani rimasti soli nelle frazioni di montagna

venerdì, 3 aprile 2020, 16:50

Ancora un giovedi pomeriggio caratterizzato dagli incendi in Lunigiana. Un primo evento si è verificato a Mocrone, frazione di Villafranca in Lunigiana; poco più tardi un secondo incendio si è sviluppato a Monzone di Fivizzano