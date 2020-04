Lunigiana



Si ribalta col trattore e muore schiacciato

lunedì, 6 aprile 2020, 20:03

Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 17.45, in località Piano di Fornoli a Villafranca in Lunigiana. Un uomo di 79 anni era di poco uscito dalla sua proprietà quando si è ribaltato con il trattore che lo ha schiacciato. Per lui non c'è stato niente da fare.



Intervenuti Croce Bianca di Aulla, automedica di Pontremoli, Pegaso 3 (allertato ma non intervenuto), vigili del fuoco e carabinieri.