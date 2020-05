Consultori della Lunigiana: donati quattro smartphone per continuare via web le attività ostetriche, della psicologia e dell'assistenza sociale

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:32

Lo scrive in una nota l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che aveva raccolto fin da subito l'appello delle istituzioni locali e del primo cittadino di Aulla, facendosi portavoce di una richiesta che andasse a ricalcare il così detto 'modello Genova'

mercoledì, 13 maggio 2020, 13:48

Nella seconda fase del Coronavirus proseguono sul campo le iniziative del Mangia Trekking per contribuire con esempi concreti a tornare alla normalità

lunedì, 11 maggio 2020, 21:32

Il tempo è un elemento di importanza vitale nella vicenda del crollo del ponte di Albiano Magra perché il disagio per i cittadini che ne è seguito è molto grande e ogni minuto che passa senza soluzioni appesantisce sempre di più la situazione

sabato, 9 maggio 2020, 15:23

E’ stato tra i primi a segnalare che in molte Rsa della Lunigiana mancavano di dispositivi di sicurezza anti-coronavirus, mancava il personale e non era sempre seguito il protocollo che avrebbe dovuto proteggere la categoria più vulnerabile dall’aggressione del virus

giovedì, 7 maggio 2020, 16:36

Jacopo Ferri del coordinamento comunale di Forza Italia Pontremoli chiede come mai in Lunigiana non vengano fatti, per i test sierologici, i cosiddetti tamponi "drive through"

giovedì, 7 maggio 2020, 13:54

Un uomo di circa 70 anni è stato soccorso stamattina, intorno alle 10.20, a Mulazzo. Pare che stesse lavorando con un motocoltivatore quando un braccio gli è rimasto nella fresa. Ha riportato la semi amputazione del braccio sinistro ed è stato portato con Pegaso in codice rosso all'ospedale di Cisanello