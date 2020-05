Lunigiana



Crollo ponte Albiano Magra, Ceccardi: "Proposta Lega caduta nel vuoto"

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:32

"Il Governo poteva agire in maniera incisiva, costruendo un ponte definitivo, per dare un significativo rilancio alla viabilità infrastrutturale tra le provincie di Massa e La Spezia. Ancora una volta questa proposta, fatta dalla Lega, è caduta nel vuoto. La stessa maggioranza di cui fa parte, non ha voluto conferire al presidente Rossi, pieni poteri come commissario per la ricostruzione, cosa che avrebbe velocizzato di gran lunga le procedure, bypassando lungaggini burocratiche che prolungheranno ulteriormente i tempi" - lo scrive in una nota l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che aveva raccolto fin da subito l'appello delle istituzioni locali e del primo cittadino di Aulla, facendosi portavoce di una richiesta che andasse a ricalcare il così detto 'modello Genova'.



"Abbiamo chiesto fin da subito un commissario con poteri straordinari -prosegue Ceccardi-;Per costruire un ponte definitivo di quel genere servono al massimo 7 mesi, se abbattiamo la burocrazia e i tempi per l'affidamento delle gare. Non abbiamo espresso alcun veto sul nome, neppure su quello di Enrico Rossi, purché questi avesse pieni poteri sulla ricostruzione in modo da velocizzare le procedure. Una bocciatura che fa riflettere: ancora una volta si è persa una scommessa, oltre che mettere in difficoltà l'intera area a cavallo tra le due regioni che aspetta da anni un intervento strategico e comprensoriale per rilanciare la viabilità di tutto il comprensorio della lunigiana".