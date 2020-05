Lunigiana : albiano magra



Crollo ponte, Nardi (Pd): "Bene proroga pedaggio, rampa su A15 la soluzione migliore"

mercoledì, 6 maggio 2020, 18:51

"La proroga della sospensione del pagamento del pedaggio tra i caselli di Aulla e La Spezia Santo Stefano, a seguito del crollo ponte di Aulla avvenuto nelle scorse settimane, è un'ottima notizia. Ringraziamo il governo ed il Ministro De Micheli per la tempestività con cui sono intervenuti". E' quanto dichiara la deputata Pd Martina Nardi, sull'audizione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti che si è svolta oggi, alla Camera dei Deputati.

"E' ora necessario – conclude la Nardi- che il Parlamento acceleri l'iter previsto per la nomina ufficiale del Commissario al fine di definire in tempi brevi le modalità di ricostruzione dell'infrastruttura ed iniziare i lavori. Personalmente ritengo che la soluzione della rampa sulla autostrada A15, sulla quale verrà presa una decisione nella prossima settimana, rimanga la soluzione migliore per venire incontro alle esigenze immediate della comunità locale. E' altrettanto fondamentale rimuovere rapidamente le macerie per evitare che i blocchi di cemento crollati possano causare un effetto diga sul fiume".