Lunigiana



Denunciò situazione nelle Rsa, infermiere accusato di aver leso l’immagine dell'Asl

sabato, 9 maggio 2020, 15:23

di vinicia tesconi

E’ stato tra i primi a segnalare che in molte Rsa della Lunigiana mancavano di dispositivi di sicurezza anti-coronavirus, mancava il personale e non era sempre seguito il protocollo che avrebbe dovuto proteggere la categoria più vulnerabile dall’aggressione del virus: Marco Lenzoni, infermiere della Asl che opera in Lunigiana, le cui parole hanno trovato riscontro nel gran numero di contagiati e di decessi nelle case di riposo lunigianesi, è stato convocato davanti alla Commissione Disciplinare per aver leso “l’immagine” della ASL con le sue denunce di malagestione delle case di riposo. Lenzoni, infermiere per vocazione, grande cuore rivolto alla solidarietà umana e grande carattere focoso e insofferente agli abusi e alle ingiustizie, è uno dei molti nuovi e fondamentali “eroi” creati dalla pandemia: un infermiere che ha continuato il suo lavoro con dedizione e fatica nella situazione di più alto rischio possibile di contagio. Uno che ha avuto anche il coraggio di dire cosa non funzionava e che adesso viene messo in discussione proprio per questo. Il partico dei Carc, a cui Marco Lenzoni appartiene ha chiesto la solidarietà delle figure politiche provenienti dal territorio: consiglieri regionali e parlamentari, chiedendo l’applicazione della legge a tutela di chi denuncia le malefatte delle aziende ed ha annunciato un’iniziativa pubblica sulla Sanità per il 22 maggio.