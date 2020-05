Lunigiana



Fase 2, l’alpinismo lento sul campo

sabato, 16 maggio 2020, 11:15

Nel quadro del progetto dei Cammini tra i Parchi del Mare e della Montagna, l’associazione Mangia Trekking collabora attivamente con il Parco Regionale di Porto Venere e con il Parco Regionale delle Alpi Apuane. Così, la “ Fase 2” del Coronavirus, per quanto riguarda l’associazione dell’Alpinismo Lento si caratterizza in questi giorni anche con il completamento delle manutenzioni sulla rete sentieristica dell’isola Palmaria. Si tratta di un lavoro nelle aree verdi che ha riportato quei magnifici sentieri sul mare, alla loro straordinaria bellezza e fruibilità. Sentieri che come dimostrano le immagini dei suggestivi panorami, rappresentano un prezioso collegamento con le vicine Alpi Apuane. In particolare, approfittando delle attività artigianali svolte durante il periodo di confinamento imposto dal Covid-19, sono stati anche sistemati nuovi pali di castagno e nuove tabelle segnaletiche delle vie, in sostituzione di quanto si era smarrito. Si tratta di una preziosa opera svolta in collaborazione tra il Parco Regionale di Porto Venere, e l’associazione Mangia Trekking, per proseguire nell’opera di mantenimento e valorizzazione di una delle più belle reti sentieristiche d’Italia. Il lavoro è stato svolto con adeguata celerità per essere pronti, appena la situazione sanitaria lo consentirà, a far ripartire importanti attività turistico-economiche nei territori tra il mare e la montagna.