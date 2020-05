Lunigiana



Filattiera, Lucchetti: “La crisi dell’amministrazione era annunciata”

domenica, 24 maggio 2020, 21:58

Il consigliere di minoranza Federico Lucchetti, della lista “Cambia con Noi”, si pronuncia sulla crisi avvenuta in consiglio comunale venerdì 22 maggio. Durante questa il sindaco Annalisa Folloni avrebbe revocato le deleghe e l’incarico di vicesindaco a Giovanni Longinotti.

“La crisi che si è consumata a Filattiera nel corso del Consiglio di venerdì 22 Maggio era una crisi annunciata. –esordisce Lucchetti - L’accordo forzoso trovato tra le mille anime del centrosinistra alla vigilia delle ultime elezioni comunali era parso a tutti fin da subito molto fragile ed unicamente funzionale a mantenere il governo di Filattiera.”

“Erano mesi – aggiunge - che si registravano forti tensioni all’interno della giunta, tali anche da frenare la fluidità dell’azione amministrativa culminate poi nella mancanza di fiducia (come si apprende dal decreto sindacale) tra il sindaco e il suo vice.”

“È però altresì importante evidenziare come a Longinotti sia stato lasciato l’assessorato che gli permette comunque di prendere parte alle giunte, rispettando così la volontà dei cittadini che lo scorso anno gli hanno attribuito ben 209 preferenze.”

“Ritengo quindi – conclude il consigliere - che non sia possibile per la maggioranza, al di là dei numeri, fare finta di niente e proseguire come se nulla fosse accaduto. Non sarebbe politicamente dignitoso per nessuno dei due ‘contendenti’ e sarebbe irrispettoso nei confronti della popolazione di Filattiera che ha il diritto di tornare ad esprimersi, anche alla luce di questi fatti.”

“Mi aspetto dunque che il Sindaco e l’Assessore ne prendano atto e che facciano tutte le dovute considerazioni e agiscano di conseguenza.”