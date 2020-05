Lavora con un motocoltivatore e un braccio gli rimane nella fresa: grave 70enne

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 7 maggio 2020, 16:36

Jacopo Ferri del coordinamento comunale di Forza Italia Pontremoli chiede come mai in Lunigiana non vengano fatti, per i test sierologici, i cosiddetti tamponi "drive through"

mercoledì, 6 maggio 2020, 18:51

E' quanto dichiara la deputata Pd Martina Nardi, sull'audizione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti che si è svolta oggi, alla Camera dei Deputati

mercoledì, 6 maggio 2020, 17:29

Ecco le dichiarazioni dei parlamentari di Forza Italia, Stefano Mugnai, Deborah Bergamini e Erica Mazzetti sulla proposta di nominare Enrico Rossi commissario per la ricostruzione del ponte crollato ad Albiano Magra

mercoledì, 6 maggio 2020, 16:14

Così afferma, in una nota rilasciata alla stampa, il candidato presidente della Regione per Toscana a sinistra, Tommaso Fattori

mercoledì, 6 maggio 2020, 15:32

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi, al termine dell'audizione del ministro alle Infrastrutture in commissioni riunite Trasporti e Ambiente alla Camera

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:38

Con queste parole Juri Gorlandi, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani commenta la proposta di nomina ad Enrico Rossi per il ruolo di commissario per la ricostruzione del viadotto Albiano a Caprigliola