Nei luoghi degli antichi liguri apuani

Altri articoli in Lunigiana

domenica, 24 maggio 2020, 21:58

Il consigliere di minoranza Federico Lucchetti, della lista “Cambia con Noi”, si pronuncia sulla crisi avvenuta in consiglio comunale venerdì 22 maggio. Durante questa il sindaco Annalisa Folloni avrebbe revocato le deleghe e l’incarico di vicesindaco a Giovanni Longinotti

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:43

"Dopo un'annata disastrosa, quella del 2019, le api in Lunigiana tornano in buona salute". Così Andrea Guidarelli presidente del Consorzio Miele di Lunigiana DOP, riassume la situazione in occasione della Giornata Mondiale delle Api, istituita dalle Nazioni Unite tra anni fa

mercoledì, 20 maggio 2020, 13:50

Il concorso è organizzato dal Comune di Fivizzano e dalla Pro Loco locale con il patrocinio dalla Regione Toscana

sabato, 16 maggio 2020, 11:15

Nel quadro del progetto dei Cammini tra i Parchi del Mare e della Montagna, l’associazione Mangia Trekking collabora attivamente con il Parco Regionale di Porto Venere e con il Parco Regionale delle Alpi Apuane

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:32

Lo scrive in una nota l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che aveva raccolto fin da subito l'appello delle istituzioni locali e del primo cittadino di Aulla, facendosi portavoce di una richiesta che andasse a ricalcare il così detto 'modello Genova'

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:13

Un sentito ringraziamento da parte di Maria Paola Mori, responsabile dell'unità funzionale dei consultori della Lunigiana e dalla direttrice della Società della Salute della Lunigiana Rosanna Vallelonga, per la donazione di quattro smartphone da destinare alle attività dei consultori della Lunigiana