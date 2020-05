Lunigiana



Risposte rapide e chiare sulla ricostruzione del ponte di Albiano Magra: Bugliani sostiene la richiesta di rampe per l’autostrada fatta dai cittadini

lunedì, 11 maggio 2020, 21:32

Il tempo è un elemento di importanza vitale nella vicenda del crollo del ponte di Albiano Magra perché il disagio per i cittadini che ne è seguito è molto grande e ogni minuto che passa senza soluzioni appesantisce sempre di più la situazione. E così pure la chiarezza da parte delle istituzioni sugli interventi per alleggerire il problema. In considerazione di questi due fattori il consigliere regionale Giacomo Bugliani ha ribadito la necessità di dare risposte rapide e chiare sulla ricostruzione del ponte ai cittadini.

“Sono consapevole che la realizzazione di un'importante infrastruttura come quella che da Albiano – ha detto Bugliani - conduce alla strada statale 62 della Cisa, richieda tempi giusti e ampia ponderazione delle scelte da compiersi da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, ma dobbiamo dare al territorio e alla comunità di Albiano indicazioni puntuali su quello che si farà e quanto tempo sarà necessario per realizzarlo. Circa le soluzioni da adottare nella fase transitoria non ho dubbio alcuno. Tutto il territorio, sia la comunità albianese, sia l'amministrazione di Aulla, hanno espresso un indirizzo chiaro: realizzare le rampe di collegamento in entrata e in uscita sull'autostrada A/15 e non un ponte provvisorio. Anche io, come consigliere regionale espressione del nostro territorio provinciale, sono dello stesso avviso e mi schiero accanto ai cittadini di Albiano e ai loro rappresentanti locali: realizziamo le rampe sulla A/15 perché questa è la soluzione temporanea più rapida e meno dispendiosa dal punto di vista economico. Anche perché non possiamo correre il rischio che la creazione di un ponte provvisorio dilati oltre modo i tempi per la realizzazione dell'opera definitiva.

Questa soluzione, peraltro, appare anche la più idonea a soddisfare le esigenze delle numerose aziende che costituiscono il tessuto imprenditoriale e produttivo della zona ed è quella che meglio risponde alla tutela sanitaria della popolazione della frazione, consentendo una velocizzazione dell'intervento dei mezzi di soccorso in caso di necessità. In questi giorni ho avuto modo di confrontarmi più volte con il presidente della Regione Enrico Rossi, che è stato individuato dal governo come commissario straordinario per la ricostruzione. Il presidente ha compreso a pieno le ragioni del territorio e si è reso disponibile a farsene portavoce, trovando la giusta mediazione con il governo. Ad oggi, però, la sua nomina non è ancora ufficiale, poiché manca ancora il parere delle commissioni competenti presso la Camera dei Deputati, parere che mi auguro arrivi al più presto attraverso la sua relatrice onorevole Silvia Fregolent di Italia Viva.

Bugliani ha spiegato che Rossi non è ancora intervenuto ufficialmente per un doveroso rispetto dei ruoli, pertanto ma si è augurato che non appena la nomina a commissario sarà ufficializzata il governatore Rossi possa avere la possibilità di dire la sua e di decidere sui percorsi che dovranno essere adottati, anche a titolo temporaneo, per Albiano. A lui spetterà, secondo Bugliani, l’onere di decidere di concerto con il Governo, con il territorio e la sua amministrazione, cosa si dovrà fare per il bene della comunità di Albiano. “Mi sembra scontato dire – ha aggiunto Bugliani - che nessuno può essere obbligato ad accettare un incarico così delicato se le scelte più importanti sono già state compiute. Voglio, quindi, fare un appello. Le commissioni competenti affrettino i tempi per il parere sulla proposta di designazione del commissario straordinario e il Presidente della Regione prenda al più presto in mano la situazione. So che Enrico Rossi sarà dalla parte di Albiano e della sua gente, come lo sono io. E so anche che farà tutto quanto in suo potere per adottare le soluzioni che sono richieste dal territorio, trovando la giusta collaborazione con tutti i soggetti che a vario titolo sono chiamati ad intervenire nella fase di ricostruzione".