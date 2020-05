Lunigiana



“Trasformare la Fase 2 in una ripartenza per la Lunigiana”: i consigli di Italia Viva

sabato, 2 maggio 2020, 14:37

Un’opportunità di ripartenza: così Italia Viva Lunigiana ha definito la gestione della Fase 2 nell’estremo territorio a nord della Toscana, quello più colpito dall’epidemia di coronavirus di tutta la regione. Un’occasione per guardare al futuro con lungimiranza in modo da rendere questo periodo il più costruttivo possibile per i mezzi e per le risorse della Lunigiana. In quest’ottica il coordinamento lunigianese di Italia Viva ha indicato alle varie amministrazioni alcune misure considerate necessarie da affiancare a quelle già determinate dai comuni.

“Costituzione nell’ immediato di un tavolo che pianifichi ed accompagni la II fase e quelle successive, comune a tutte le amministrazioni in modo che possano lavorare in sinergia tra di loro e con le associazioni di categoria, imprenditori, commercianti, cooperative, professionisti, organizzazioni di volontariato, forze sociali e sindacati. – hanno fatto sapere da Italia Viva Lunigiana – Annullamento delle imposte locali fino al 31 dicembre per dare un ausilio concreto. Corsia preferenziale, nei limiti della legge sugli appalti, per le aziende e le attività locali. Modifica del piano di commercio per privilegiare i piccoli commercianti impedendo per il futuro l’ apertura di nuovi centri commerciali. Promozione del “ commercio in valle “.”.

La scelta di una linea che privilegi in assoluto le realtà economiche, produttive e commerciali della Lunigiana, proposta da Italia Viva include anche l’assegnazione da parte delle amministrazioni di servizi come mense, prodotti per la manutenzione, materiale edile per i quali, ancora una volta, sarebbe necessario privilegiare le attività locali con l ‘ acquisto di beni e materie prime dalle varie attività del territorio anche andando incontro a un aumento dei costi. Si tratterebbe, per Italia Viva di un investimento necessario sul territorio al pari di un’ opera pubblica. Infine, nelle proposte di Italia Viva per la fase 2 in Lunigiana c’è anche la necessità di un’indicazione chiara e certa sull’ utilizzo di treni e bus per permettere ai lavoratori ed a chi ne usufruisce di spostarsi con il massimo della sicurezza.