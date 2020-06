Lunigiana



"4 Ristoranti" di Alessandro Borghese in Lunigiana

mercoledì, 24 giugno 2020, 14:15

Giovedì 25 giugno alle ore 21.15 su Sky Uno andrà in onda la puntata di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese girata in Lunigiana lo scorso dicembre, ultima della sesta edizione del noto programma.



Un palcoscenico importante per far conoscere a un vasto pubblico quattro esperienze di rilievo della Lunigiana, capaci di rappresentarne i prodotti, i luoghi e le capacità culinarie. Si tratta dei locali Castello di Pontebosio, Montagna Verde di Licciana Nardi e, per Fosdinovo, di ben due ristoranti, Cà Vidè e La Quinta Terra. Quattro realtà variegate: un luxury resort, un ristorante di un agriturismo, due ristoranti legati ad aziende agricole di proprietà, tutte tappe imperdibili dove poter assaporare, sapientemente preparati, i gusti dei prodotti del territorio lunigianese. Tutte esperienze accomunate dal desiderio di riproporre il patrimonio naturale, storico e culturale profondamente legato alla vita materiale delle popolazioni locali attraverso la produzione diretta delle forniture alimentari e il conseguente mantenimento del paesaggio agricolo.