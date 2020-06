Lunigiana



Camminiamo Nei Nostri Sentieri: un percorso sulle Apuane tra trekking e psicologia

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:56

Hanno unito il loro lavoro di psicologi e psicoterapeuti alla passione per il trekking e la natura ed hanno creato un evento nel quale la camminata sportiva punta all’esplorazione delle Apuane ma anche a quello dell’anima di ogni partecipante.

E’ nato così: “Camminiamo nei nostri sentieri” grazie agli psicologi Dennis Santacroce e Samanta Ciafro: una giornata di Trekking e Ri-scoperta di se stessi immersi nei sentieri delle bellissime Alpi Apuane, vivendo esperienze di riflessione, Consapevolezza, Ascolto e Condivisione con sé e con l’altro. Un invito a riscoprirsi dopo il lungo periodo di lockdown e quarantena per cercare nuovi obiettivi e spunti per il futuro. L’evento è fissato in due date diverse: il 12 luglio con percorso sul Monte Forato partendo da Stazzema e il 19 luglio sul monte Matanna con partenza da Casoli

Ecco il programma della giornata e i suggerimenti per i partecipanti:

Ritrovo e registrazione ore 8.00

– Inizio trekking ore 8.30

– Pranzo al sacco in vetta

– Rientro nel pomeriggio

Cosa portare:

– Acqua

– Pranzo al sacco

– Un cibo o una bevanda particolare che si sceglie di regalarsi arrivati in vetta

– Maglietta di ricambio

– Una penna o una matita

– Telo leggero/ telo da spiaggia

Abbigliamento consigliato:

– Abbigliamento tecnico o sportivo

– Scarpe da trekking o da ginnastica comode

– Cappello o bandana

– Occhiali da sole

– Mascherina (in montagna non è obbligatoria ma consigliata)

Ai partecipanti sarà consegnato un taccuino da utilizzare durante il cammino e al termine

dell'esperienza riceveranno un feedback sulla giornata e una foto ricordo all'indirizzo email fornito agli organizzatori. Il costo dell'escursione è di euro 40. Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico

bancario. Sarà emessa regolare fattura. Tale cifra è comprensiva di quota assicurativa. Chi è interessato può contattare la dottoressa Samanta Marina Ciafro, psicologa, psicologa dello sport, psicoterapeuta in

formazione o il dottor Marco Dennis Santacroce, psicologo, psicologo dell'apprendimento, psicoterapeuta in formazione.