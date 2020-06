Esce di casa e non rientra: si cerca 80enne

Altri articoli in Lunigiana

domenica, 21 giugno 2020, 14:27

L'ambito Turistico Lunigiana, il nuovo strumento di governance del turismo sul territorio previsto dalla Regione Toscana, è in queste settimane al lavoro per la promozione turistica dell'area

domenica, 21 giugno 2020, 11:28

Due tecnici della stazione li hanno raggiunti per guidarli nel rientro. Il padre, che accusava forti dolori alle anche e al ginocchio, è stato prelevato dall’elisoccorso mentre i due figli sono rientrati al Rifugio Donegani

domenica, 21 giugno 2020, 11:24

Intervento notturno a Bagnone: nella serata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione di Carrara e Lunigiana sono stati attivati per un escursionista in difficoltà in località Bagnone

giovedì, 18 giugno 2020, 16:46

La Gazzetta di Massa e Carrara ha voluto intervistare Giuliano Guerri, presidente dell'associazione di promozione turistica e alpinismo lento "Mangia Trekking", molto attiva anche in Lunigiana

giovedì, 18 giugno 2020, 14:07

Un importante contributo economico è stato raccolto dalla Parrocchia e dalla popolazione di Vinca ed il ricavato sarà destinato all'acquisto di strumentario necessario ad eseguire esami ecofast

mercoledì, 17 giugno 2020, 15:20

Nel quadro di un graduale ritorno alla normalità dei servizi territoriali, in alcuni presidi distrettuali della Società della Salute della Lunigiana è tornato e sta per tornare ad essere garantito l'accesso diretto ai Centri prelievi