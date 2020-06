Lunigiana



Escursionista si perde a Bagnone, interviene il soccorso alpino

domenica, 21 giugno 2020, 11:24

Intervento notturno a Bagnone: nella serata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione di Carrara e Lunigiana sono stati attivati per un escursionista in difficoltà in località Bagnone.

L’uomo, classe 1963 e originario di La Spezia, nella fase di rientro alla macchina si è ritrovato fuori sentiero ritrovandosi in un canale a circa 1100 metri di quota e ha lanciato l’allarme. La squadra dei soccorritori alpini, assieme al medico, lo ha raggiunto intorno alle 2 di notte.

Constatate le buone condizioni di salute, i soccorritori hanno trascorso la nottata assieme all’escursionista per poi intraprendere questa mattina la via del rientro.

A causa del terreno impervio e della necessità di ricorrere a specifiche tecniche di movimentazione e sicurezza tipiche della progressione in montagna, la squadra dei soccorritori alpini è riuscita a trarre in salvo l’uomo e a riaccompagnarlo in sicurezza alla macchina.