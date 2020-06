Lunigiana



L’alba del Gottero

sabato, 27 giugno 2020, 11:28

Un appuntamento da non perdere. Tra i Parchi del Mare e delle Montagne. L’associazione Mangia Trekking, nella Fase 3 del Coronavirus, operando per la “Ripresa”, nella promozione delle bellezze territoriali, organizza per il prossimo 4 Luglio 2020 un’attività di Alpinismo Lento per osservare dalla vetta del rinomato Monte Gottero (mt 1639 slm) il sorgere del sole.



Un’attività nell’incontaminata e storica montagna che segna il confine fra tre Regioni (Emilia Romagna, Liguria e Toscana). Tra le Province di La Spezia, Massa e Carrara e Parma. Iniziativa promossa da importanti aziende nazionali dei settori dell’alpinismo e dell’escursionismo ( Aku, Camp, Lizard). L’Appuntamento è alle ore 2.30, al Passo della Cappelletta, per salire insieme sulla cima della montagna. L’associazione Mangia Trekking raccomanda che i partecipanti abbiano al seguito torce elettriche ben funzionanti, idoneo abbigliamento da montagna, mascherine ed osservino un adeguato distanziamento tra le persone. L’attività, gratuita ed aperta a tutti, è consigliata ad escursionisti esperti, dove gli stessi assicurano la propria idoneità fisica e responsabilità. L’iniziativa si effettuerà soltanto in presenza di buone condizioni meteo.