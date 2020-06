Lunigiana



"Necessario convocare il consiglio comunale sulla crisi di giunta a Filattiera"

venerdì, 5 giugno 2020, 09:55

Il capogruppo di centro destra per Filattiera Andrea Draghi incalza il sindaco Folloni sulla convocazione di un consiglio comunale in cui discutere della crisi di maggioranza: "Caro sindaco, abbiamo constatato il protrarsi di un clima di polemica politica fra esponenti della maggioranza consiliare e fra alcuni di loro e una parte di minoranza che non ci rappresenta. Non possiamo ignorare il periodo difficile che dovremo affrontare nel prosieguo della pandemia covid, che non ci lascia pensare ad una soluzione mediamente risolvibile ma che si protrarrà ancora per qualche tempo e che ci impone di essere vigili, sereni e capaci di poter agire nell'interesse dei cittadini del nostro Comune. Consideriamo inoltre la scarsa serenità che si è creata con il decreto di revoca della carica di vice sindaco e delle deleghe associate alla persona del consigliere Longinotti, decreto sul quale non vogliamo intervenire nel merito (che è prerogativa Sindacale), ma nelle dichiarazioni pubbliche che si sono susseguite e che non interpretano a pieno le aspettative di risposta che i contendenti avrebbero dovuto dare, certe e ben delineate: riteniamo che un'Amministrazione comunale non possa svolgere la sua missione con tensioni e capricci che andrebbero a inficiare il solo interesse della nostra gente. Chiediamo quindi la convocazione di un consiglio comunale urgente, al fine di delineare la sussistenza di una maggioranza chiara e coesa, così come ci aveva fatto credere a giugno 2019 dopo la sua investitura a sindaco. Chiediamo che a fronte di questa richiesta tutti i consiglieri di maggioranza si esprimano in sede di consiglio con voto di fiducia o di diniego al sindaco."