Lunigiana



SdS Lunigiana, nuovamente garantito l’accesso diretto in alcuni centri prelievi

mercoledì, 17 giugno 2020, 15:20

Nel quadro di un graduale ritorno alla normalità dei servizi territoriali, in alcuni presidi distrettuali della Società della Salute della Lunigiana è tornato e sta per tornare ad essere garantito l'accesso diretto ai Centri prelievi.

Con un limite massimo di 18 prelievi per ciascun Centro, da lunedì il servizio è ripartito a Comano, dalle ore 7,30 alle ore 9, mentre da domani (giovedì 18 giugno) prenderà il via a Tresana, dalle ore 7,30 alle ore 9, e da venerdì 19 giugno a Casola, dalle ore 7,30 alle ore 9, e a Zeri, dalle ore 8 alle ore 9,30.

L'accesso diretto sarà, inoltre, garantito nel presidio di Pontremoli, a partire da mercoledì 24 giugno, e nel presidio di Fivizzano, da lunedì 22 giugno.

Rimangono su prenotazione gli accessi ai prelievi ematici svolti nei distretti di Albiano Magra, Caniparola di Fosdinovo, Villafranca e Aulla (dove sarà potenziato il servizio con il raddoppio delle postazioni di prelievo).

“Abbiamo predisposto il servizio – commenta il presidente della SdS Lunigiana, Riccardo Varese – in modo tale da assicurare la separazione fra entrata e uscita, quindi con i più elevati standard di sicurezza.

Ed è anche grazie al ripristinato accesso diretto ai Centri prelievi che cerchiamo di avvicinarci nuovamente a quella normalità a cui tutti desideriamo fare ritorno, avendo sempre ben chiaro, però, che il virus è vivo ed è ancora in mezzo a noi.

Quindi, senza che vi siano inutili atteggiamenti da sceriffo sia da parte delle istituzioni che della collettività, facciamo tutto il possibile per avere comportamenti responsabili e in grado di tutelare le persone a noi più care, in particolare gli anziani.

Fermo restando che se ci sarà qualcosa da variare nel nostro modus operandi come SdS, lo varieremo senz’altro” conclude Varese.