Lunigiana



“Sfacciata campagna elettorale del Pd”: la Lega attacca Bugliani per le dichiarazioni sul ponte di Albiano

sabato, 6 giugno 2020, 17:45

Il consigliere regionale Giacomo Bugliani avrebbe messo il cappello del Pd sui 150 mila euro stanziati dalla Regione per aiutare i commercianti penalizzati dal crollo del ponte di Albiano Magra, rendendo evidente una strumentalizzazione criticata anche dallo stesso governatore della Toscana, Enrico Rossi. Questo secondo quanto riferisce il commissario per la Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini che ha parlato di “ sfacciata campagna elettorale degli esponenti del Partito Democratico durante la giornata delle promesse pre elettorali in Lunigiana e ad Albiano Magra”.

“La nomenclatura PD presente per il ponte di Albiano – ha fatto notare Pieruccini - non era però presente all’incontro per il ponte di Avenza dove non si è presentato neppure l’onnipresente a conferma di una politica di sinistra che ha abdicato al ruolo di vicinanza al territorio e che non ha più neppure quel minimo di rispetto per i cittadini che hanno riposto nel PD la loro fiducia.”. Pieruccini ha ribadito la vicinanza della Lega agli abitanti di Albiano Magra e ai commercianti che meritano assolutamente l' aiuto economico stanziato dalla Regione Toscana per il disagio subito oltre che per l'emergenza Covid-19 anche per la caduta del ponte, ma ha stigmatizzato la vecchia politica ex PCI – ora PD che ci ha marciato sopra. Pieruccini ha lanciato una provocazione nei confronti dei Dem locali chiedendo spiegazioni in merito alla loro assenza all’incontro per il ponte di Avenza “ Perché i commercianti della nostra città sono stati snobbati dai DEM locali e dimenticati dalla Regione Toscana? – ha detto Pieruccini - Sono e devono restare cittadini di serie B, senza diritti, senza tutele, senza una parola da parte di Enrico Rossi e di Giacomo Bugliani ? La passerella elettorale di Giacomo Bugliani ad Albiano Magra con in mano il “bonus di 150 mila euro” e la mascherina, criticata persino da esponenti PD , è stata una pagina nera, misera e triste della sua campagna elettorale, da cancellare anche su Facebook. “

“La Lega è indignata per la visita spot-elettorale di Enrico Rossi – ha aggiunto Pieruccini - sulla cui nomina a commissario per la ricostruzione del ponte di Albiano è sempre stata contraria. È bene ricordare che il presidente era già stato nominato commissario per la ricostruzione dei danni dell’alluvione del 2011, con una notevole disponibilità di denaro di oltre 105 milioni di euro, ma a circa nove anni dall’evento, molte delle opere non sono ancora state completate e ad Albiano Magra non hanno bisogno di un altro fallimento. Mentre a Carrara i cittadini lamentano che non era stato valutato dai politici PD e 5 stelle l’impatto negativo dell’inizio delle opere e che il consigliere uscente Giacomo Bugliani non si era mai visto prima, sebbene abbia già comunicato che sarà presente il 9 nella riunione convocata da De Pasquale e non a caso. Per la vicenda del ponte di Avenza la Lega si batterà anche a livello regionale su più fronti, portando avanti subito istanze di garanzie economiche di sostegno ai commercianti da parte della Regione Toscana cosi come sono stato stanziate per Albiano Magra.”.