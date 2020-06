Torna attivo il centro prelievi ad Albiano Magra

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 6 giugno 2020, 17:45

Il consigliere regionale Giacomo Bugliani avrebbe messo il cappello del Pd sui 150 mila euro stanziati dalla Regione per aiutare i commercianti penalizzati dal crollo del ponte di Albiano Magra, rendendo evidente una strumentalizzazione criticata anche dallo stesso governatore della Toscana, Enrico Rossi. Questo secondo quanto riferisce il commissario Lega

sabato, 6 giugno 2020, 15:20

Una nuova perturbazione in avvicinamento porterà domani, domenica 7 giugno, nuove piogge che interesseranno il nord-ovest della regione e in particolare la Lunigiana

venerdì, 5 giugno 2020, 09:55

Il capogruppo di centro destra per Filattiera Andrea Draghi incalza la sindaco Folloni sulla convocazione di un consiglio comunale in cui discutere della crisi di maggioranza

lunedì, 1 giugno 2020, 13:00

La cooperativa sociale potenzia la sua presenza nella provincia apuana. Il direttore generale Massimo Lippi (nella foto): "Un luogo sicuro a misura familiare, altamente specializzato"

venerdì, 29 maggio 2020, 17:17

L’Assemblea dei Soci della Società della Salute della Lunigiana ha approvato, all’unanimità dei sindaci presenti alla seduta in videoconferenza di stamani, il Piano Integrato di Salute 2020-2022

venerdì, 29 maggio 2020, 14:45

Il Consorzio 1 Toscana Nord è attivo da ieri (giovedì 28 maggio) in un intervento di somma urgenza, per recuperare e riparare la grave rottura che si è verificata all’impianto irriguo di Fivizzano, in località “Pognana”