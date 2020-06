Lunigiana



Toscana in bici, giornata "pro bono" riservata a medici, infermieri e volontari

giovedì, 11 giugno 2020, 12:27

Il progetto nasce dalla volontà di un gruppo amici, desiderosi di dare un contributo alla collettività e di promuovere il turismo attivo in Toscana.



Questo è il nostro modo di ringraziare i medici, gli infermieri ed i volontari che negli ospedali o nelle varie associazioni, hanno lavorato in prima linea durante l'emergenza Covid.

Lo facciamo offrendo una giornata piacevole in bici, un'esperienza di turismo attivo, allo scopo di far recuperare le energie spese a chi, durante questi lunghi mesi, ha lavorato con passione e sacrificio, "sigillato" in una tuta di protezione.

Con le bici, andremo alla scoperta della Toscana nascosta, con il desiderio di lasciarci incantare dalle infinite bellezze che offre questa regione. A fine tour, celebreremo insieme la chiusura dell'evento consumando un semplice pranzo, per recuperare le energie spese.

8 meravigliosi itinerari ciclabili tutti da scoprire al costo simbolico di 1 euro, riservato esclusivamente al personale sanitario Covid.

Quale zona della Toscana vuoi scoprire tra la Maremma, il Casentino, la Lunigiana, la Lucchesia, il Padule di Fucecchio, la Val d'Orcia, Fiesole ed il Chianti?

Affrettati, ciascun tour ha 12 posti! Attenzione – le iscrizioni chiudono 3 gg prima del tour.

Tuscany Adventure Times

Questa giornata, vuole anche appoggiare l'iniziativa intrapresa da Toscana Promozione Turistica volta alla creazione di un brand legato al turismo attivo e turismo avventura in Toscana. Lo scopo è di affiancare il turismo avventura al più consolidato ed iconico turismo delle città d'arte, dei musei e di quello eno-gastronomico.

Vorrei ringraziare di cuore tutte le aziende coinvolte nel progetto (tour operator, guide, ristoratori, noleggiatori di bici e graphic designer – tutti elencati nei rispettivi tour) che hanno abbracciato questa idea con grande

entusiasmo e spirito di riconoscenza nei confronti di chi ha contribuito a salvare tante vite umane.

Un caro abbraccio e viva l'Italia.

Alberto di Tuscany Quintessence & Luigi di Castello di Verrazzano

Alessandro Amazing-Lucca & Ristorante Rio di Vorno

Alessandro di Hakuna Matata Outdoor & F.lli Pepi di Gli Attortellati

Giovanni di Fiesole Bike & Ristorante Vinandro

Giuliana di Cicloposse & RIstorante La Terrazza del chiostro

Massimo di Casentino e-Bike & Fattoria dei Selvoli, Selve di Vallolmo e Agriturismo Casa Pallino

Pierangelo di Sigeric & Osteria da Bussè 1930

Simone ToscanaBike



Lunigiana by e-bike, pedala offre l'opportunità di assaporare la vera essenza della Lunigiana, attraversando antichi borghi, boschi, torrenti, pievi, castelli, attraverso la Val di Magra e il Parco Naturale e Culturale della Valle del Bagnone.

Il tour parte dal Centro Didattico Pieve di Sorano – Filattiera, e prosegue per Porta del Parco Nazionale per le Pievi e le Vie Storiche.

Si pedala anche sulla famosa Via Francigena, nei pressi della Pieve di S. Stefano di Sorano, cuore della Lunigiana fin dai tempi delle Statue Stele.

Prima tappa Castello di Malgrate, per poi proseguire alla scoperta di caratteristici borghi medievali della Valle del Bagnone e Taverone ai piedi del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e Riserva Mab Unesco.

Questo e-bike tour in Lunigiana, il senso di libertà che la bici sa regalare, a visite di siti storico/culturali di rilievo, attraversando meravigliosi paesaggi rurali e Appenninici. Al termine, pausa pranzo con degustazioni di prodotti tipici locali.

più info: https://www.tuscanyquintessence.com/it/tours/lunigiana-by-e-bike-pedala-e-gusta/