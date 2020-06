Lunigiana



Tre escusionisti tratti in salvo nel gruppo del Pizzo d'Uccello

domenica, 21 giugno 2020, 11:28

Il Soccorso Alpino è stato attivato in provincia di Massa Carrara in due località diverse nella serata di ieri. Il primo intervento ha interessato tre escursionisti dispersi, padre e due figli sotto la cresta di Capradossa, nel gruppo del Pizzo d’Uccello.

I tre avevano sbagliato sentiero e si sono trovati su un pendio impervio caratterizzato da placche di roccia liscia. Allertato il 118, la stazione del Sast di Carrara si è messa in contatto con i dispersi e li ha guidati fino alla Capradossa.

Due tecnici della stazione li hanno raggiunti per guidarli nel rientro. Il padre, che accusava forti dolori alle anche e al ginocchio, è stato prelevato dall’elisoccorso mentre i due figli sono rientrati al Rifugio Donegani.

Alle 21.30 è arrivata un’altra richiesta per due ragazzi sulla via Marathon, sempre al Pizzo d’Uccello. I due alpinisti, una ragazza e un ragazzo, sono in contatto con i soccorritori e sono equipaggiati per trascorrere la nottata in sicurezza. Questa mattina hanno intrapreso la discesa in corda doppia.