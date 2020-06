Lunigiana



Vincitore Premio della Critica Fumo di China

lunedì, 29 giugno 2020, 17:05

Il Festival del Fumetto Nuvole a Montereggio assegna il Premio della Critica Fumo di China a La Lupa, Saldapress, del giovane fumettista Lorenzo Palloni.

Lorenzo Palloni conLa Lupa, edito da Saldapress,come autore emergente si è dimostrato capace di coniugare la parte grafica, il contenuto narrativo con uno stilema originale. Un’opera densa di grande maturità che riesce nella sfida di tenere insieme leggerezza e profondità

Lorenzo Palloni: nel ringraziare l’organizzazione di Nuvole a Montereggio e la rivista Fumo di China per l’assegnazione del Premio della Critica, dà appuntamento a tutti gli appassionati per l’edizione 2020 + 1 a Montereggio, ci racconta che: “La Lupa è un libro che ho creato dapprima per piacere personale, come un’idea che avevo in testa da tempo e che cresceva mentre ero occupato con altro. È un’opera che si sviluppa in 19 episodi, nati per essere letti nel web periodicamente: ogni episodio ho cercato un escamotage per creare un qualcosa di differente sia dal punto di vista narrativo che grafico.”

LA LUPA è un’opera matura, violenta e passionale che ha raccolto successi anche in Francia. La protagonista, Ginger, è una dura che fa un mestiere pericoloso e ingrato: recupera i crediti e lo fa senza alcuna pietà. Minaccia, tortura, rapisce, si fa odiare. Ma la sua vita non finisce qui, lei non è solo questo. È anche una moglie e una madre. Ha una famiglia e, per proteggerla, è disposta a fare qualunque cosa. Perché l’esatta geometria che governa le contraddizioni dell’esistenza di Ginger non può essere messa in discussione.

Il premio nasce dalla collaborazione tra Nuvole a Montereggio e Fumo di China, storica rivista di critica e informazione sui fumetti, la più longeva e autorevole d’Italia. La testata, nata nel 1978 come fanzine, giunge in edicola negli anni ’80: da quel momento è stata arricchita da numerosi supplementi, quali cataloghi di mostre e dal prestigioso annuario, appuntamento ormai consueto. Questa molteplicità di pubblicazioni ricorda il materiale eterogeneo ed eclettico presente nella gerla dei librai che conteneva non solo libri ma annuari, almanacchi, lunari e fanzine.

Invitiamo tutti gli appassionati a continuare a seguirci, sulle nostre pagine social e web @nuvoleamontereggio, per la proclamazione del Premio Web “Il Fumetto nella Gerla” e il Premio Letterario “Nuvole a Montereggio – il Paese dei Librai”