Lunigiana



15 anni di apertura per il Centro polivalente “Icaro”

martedì, 7 luglio 2020, 17:23

Sarà un compleanno in tono minore quello che attende giovedì 9 luglio il Centro polivalente “Icaro” di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana.

Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, con le misure di distanziamento sociale imposte per contenere la diffusione dell’epidemia da covid-19, i festeggiamenti per i 15 anni di apertura del Centro non avranno luogo.

Quindi, nessuna festa in grande stile per uno dei Centri di aggregazione giovanile più importanti della Lunigiana.

Ma gli operatori del Centro mettono le mani avanti in vista del 2025 e promettono già adesso sorprese a non finire per i 20 anni di attività di “Icaro”.

“Uno sguardo proiettato verso il futuro – commenta il presidente della SdS Lunigiana, Riccardo Varese – che dimostra l’indubbia vitalità del Centro e di chi ha il compito di animarne le attività.

Perché “Icaro” rappresenta un presidio fondamentale sul territorio lunigianese, con la sua capacità di fare fronte a potenziali situazioni di disagio sociale attraverso lo stare insieme” aggiunge Varese.

Le attività del Centro polivalente “Icaro”, nel frattempo, sono riprese lo scorso lunedì 29 giugno, con la riapertura degli spazi esterni a beneficio di ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni di età.

Sono loro, infatti, i destinatari di attività che spaziano da giochi di vario genere ai laboratori, dalle passeggiate allo sport, da orto e giardinaggio ai compiti scolastici per le vacanze.

Il tutto, naturalmente, soltanto su prenotazione e seguendo, scrupolosamente, le misure anti covid-19.

Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 0187408306: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 e il lunedì e il giovedì anche al mattino (dalle ore 9 alle ore 12).