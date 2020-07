Lunigiana



Bosco Aperto, ecco i campi giornalieri del Parco della Apuane

venerdì, 10 luglio 2020, 19:55

Ventiquattro escursioni dalla Lunigiana alla Garfagnana, tra natura, trekking, cultura e divertimento alla scoperta del Parco delle Alpi Apuane. E’ il programma realizzato dalle Guide del Parco in collaborazione con l’ente, dedicato a bambini e adolescenti nei mesi di luglio e agosto. Sono previste 12 escursioni per la fascia 6-11 anni (età consigliata 10-11 anni) e 12 escursioni per la fascia 12-16 anni (età consigliata 12-14 anni).

Sono 2 Cicli (uno a luglio e uno ad agosto) di 6 escursioni per ogni fascia di età.

Lunedi e mercoledi sono in programma 6 escursioni (10-11 anni): 3 partenza e ritorno a piedi – 2 partenza e ritorno in pullman e 1 con partenza e ritorno in treno;

Il martedi e il giovedi 6 escursioni (12-14 anni): 2 partenza e ritorno a piedi – 3 partenza e ritorno in pullman e1 partenza e ritorno in treno.

I ragazzi possono iscriversi a cicli di 6 escursioni consequenziali per la loro fascia di età, se

rimangono posti possono iscriversi a cicli di 4, poi di 2, se rimangono ancora posti possono

iscriversi a escursioni singole. In questi ultimi casi il costo va determinato.

Il costo per 6 escursioni per la fascia 10-11 anni è di 68 € (40 € autobus – 20 € pranzi – 8 € Zip Line) + biglietto treno per Equi.

Il costo per 6 escursioni per la fascia 12-14 anni è di 70 € (60 € autobus – 10 € pranzo )

+ biglietto treno per Pieve S. Lorenzo e ritorno da Equi.

Ecco il programma per i mesi di luglio e di agosto.

Per la fascia 10-11 anni

Lunedi 20 Luglio: Castelnuovo-Sentiero Ariosto - pranzo al sacco

Mercoledi 22 Luglio: Ceragetta – Intaglio e Api a/r- Isola Santa - pranzo Ceragetta (pullman)

Lunedi 27 Luglio: Camporgiano-Casatico-Roggio a/r - pranzo Coletti

Mercoledi 29 Luglio: Campocatino-Eremo S.Viviano a/r (pullman) - pranzo al sacco

Lunedi 3 Agosto: Equi Terme - Solco di Equi + Zip Line (treno) - pranzo al sacco

Mercoledi 5 Agosto: Careggine- M. Volsci a/r

Lunedi 10 Agosto: Equi Terme - Solco di Equi + Zip Line (treno) - pranzo al sacco

Mercoledi 12 Agosto: Ceragetta – Intaglio e Api a/r- Isola Santa - pranzo Ceragetta (pullman)

Lunedi 17 Agosto: Gallicano- Calomini a/r – pranzo Trattoria Eremita

Mercoledi 19 Agosto: Careggine- M. Volsci a/r

Lunedi 24 Agosto: Castelnuovo-Sentiero Ariosto - pranzo al sacco

Mercoledi 26 Agosto: Campocatino (pullman) - Eremo S.Viviano a/r - pranzo al sacco

Per la fascia 12-14 anni

Martedi 21 Luglio: Campocatino- Eremo S.Viviano a/r – Vagli Sopra-pranzo al sacco (pullman)

Giovedi 23 Luglio: Piazza al Serchio-Gramolazzo a/r – pranzo Minihotel

Martedi 28 Luglio: Vianova-Sumbra - pranzo al sacco – (pullman)

Giovedi 30 Luglio: Pieve S.Lorenzo-Ugliancaldo-Equi Terme – pranzo al sacco (treno)

Martedi 4 Agosto: Passo Croce– Puntato - Col di Favilla-Isola Santa – (pullman)

Giovedi 6 Agosto: Castelnuovo-Sentiero Ariosto - pranzo al sacco

Martedi 11 Agosto: Campocatino- Eremo S.Viviano a/r – Vagli Sopra-pranzo al sacco (pullman)

Giovedi 13 Agosto: Piazza al Serchio-Gramolazzo a/r – pranzo Minihotel

Martedi 18 Agosto: Alpe S.Antonio-Rovaio-Piglionico pranzo al sacco (pullman)

Giovedi 20 Agosto: Castelnuovo-Sentiero Ariosto - pranzo al sacco

Martedi 25 Agosto: Vianova-Sumbra - pranzo al sacco – (pullman).

Per info 3663400187

Fb Guide Parco Apuane e Parco delle Alpi Apuane

E www.parcapuane.it